La riunione è posticipata a giovedì prossimo, 30 gennaio

La riunione del Parlamento in seduta comune per l’elezione dei giudici della Corte Costituzionale, prevista per domani, è stata sconvocata. La riunione per le nomine della Consulta è posticipata a giovedì prossimo, 30 gennaio, alle ore 9.

