Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita alla scuola ‘De Amicis’ di Palermo. Il capo dello Stato ha incontrato i bambini di una classe di quinta elementare che lo scorso novembre venne insultata da alcuni passanti durante un’iniziativa per promuovere la lettura nel centro città. “I sogni cambiano nel corso del tempo, con l’età. Quando ero piccolo mi sarebbe piaciuto fare il medico, poi ho cambiato idea. Alla fine ho scelto il diritto“, ha detto Mattarella che poi scherzando ha aggiunto: “Non ho mai sognato di fare il calciatore per esempio, perché non ero per niente bravo”.

