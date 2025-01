La segreteria del Partito Democratico a margine del convegno sulle proposte in materia scolastica

“Giorgia Meloni e Matteo Salvini stanno bloccando l’Italia“. A dirlo la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein commentando i disagi causati dai ritardi dei treni. “Ogni giorno a causa di ritardi, disservizi e guasti ci sono milioni di lavoratrici e lavoratori che non riescono a spostarsi, i pendolari. Ma non è tutto perché anche gli studenti fanno fatica ad andare a studiare. Quando mini il loro diritto alla mobilità sta minando il loro diritto allo studio”, ha continuato la leader dem a margine del convegno del Pd sulle proposte in materia scolastica nella sede del Nazareno a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata