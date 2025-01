Il capo di Stato di Bratislava in visita in Italia, ricevuto dalla premier a Palazzo Chigi

Martedì la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica della Slovacchia, Peter Pellegrini, nell’ambito della visita ufficiale di quest’ultimo in Italia. I colloqui, spiega una nota di palazzo Chigi, “hanno permesso di approfondire le opportunità di rafforzamento delle già eccellenti relazioni bilaterali in campo economico, nel settore energetico e nel quadro della cooperazione in materia di sicurezza e difesa”. Inoltre, conclude la nota, “i due leader hanno inoltre avuto uno scambio sui principali temi dell’agenda europea ed internazionale, con particolare riferimento alla crisi ucraina“.

