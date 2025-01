Fotogramma L'Aria Che Tira

Siparietto su La7: il senatore di Forza Italia è positivo ma passa il test

Siparietto a ‘L’Aria che tira’ su La7. Ospite di David Parenzo Maurizio Gasparri e l’argomento è il nuovo codice della strada. In studio c’è un ufficiale della polizia stradale e il senatore di Forza Italia si sottopone con un etilometro al test. “Ho bevuto solo un caffè”, precisa e in effetti non c’è traccia di alcol. Poi il conduttore offre all’esponente azzurro un bicchiere di prosecco e questa volta Gasparri risulta leggermente positivo.

Il funzionario però tranquillizza: “Sicuramente ad un test etilometro in strada sarebbe risultato negativo” vista anche la bassa quantità di alcol assunta nel test ad Gasparri. “Sono cavia” commenta divertito dopo avere scoperto che il dispositivo utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico non è ancora stato distribuito alle forze dell’ordine.

