Domani il Parlamento convocato in seduta comune per l'elezione di quattro giudici

Si è tenuto nel primo pomeriggio a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, un vertice tra i leader di maggioranza. Anche il dossier legato alla Consulta tra i temi trattati. La riunione, viene spiegato da fonti di governo, che rientra tra gli incontri periodici tra i leader del centrodestra, è servita per fare un punto sui lavori dopo la pausa natalizia. Fra gli obiettivi anche quello di cercare di arrivare a una soluzione proprio sul tema della Consulta, col Parlamento convocato domani in seduta comune per l’elezione di quattro giudici della Corte Costituzionale.

Attesa per il voto di deputati e senatori in seduta comune

Martedì 14 gennaio, alle ore 13, è convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale (tredicesimo scrutinio), e per l’elezione di tre giudici della Corte Costituzionale (quarto scrutinio), maggioranza richiesta 3/5 componenti. La chiama ha inizio dai deputati. Lo comunica Montecitorio in una nota.

Consulta, verso chiusura accordo su giudici, domani riunione gruppi Pd

E’ convocata per domani alle 11.30, secondo quanto si apprende, l’assemblea dei gruppi del Pd con Elly Schlein. La riunione, viene riferito, servirà a fare il punto in vista della votazione del Parlamento in seduta comune per l’elezione dei quattro giudici della Corte costituzionale il cui mandato è scaduto, in programma domani alle 13. L’accordo ‘a pacchetto’ prevede che due nomi siano indicati dal centrodestra, uno dal centrosinistra e che uno sia ‘tecnico’.

I nomi sul tavolo

I dem avrebbero trovato la quadra sulla candidatura di Massimo Luciani, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Il nome, però, sarebbe ancora al vaglio degli altri partiti di opposizione. Quanto al centrodestra, in quota FdI resta in pole position il nome del consigliere giuridico di Palazzo Chigi, Francesco Saverio Marini, mentre in Forza Italia, oltre al derby tra il senatore ed ex componente Csm, Pierantonio Zanettin e il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, si fa il nome di Gabriella Palmieri Sandulli, avvocato generale dello Stato. Nome, quest’ultimo, che però non avrebbe l’ok di tutti gli alleati come candidatura di centrodestra e potrebbe essere alla fine inserito nella rosa dei ‘tecnici’, nella quale figura anche Valeria Mastroiacovo, docente di diritto tributario all’università di Foggia e segretario centrale dell’Unione giuristi cattolici italiani. Le trattative, insomma, vanno avanti e contatti tra i leader sono attesi nelle prossime ore, con l’obiettivo di chiudere la partita domani.

Consulta, Tajani: “Nome FI? Tutti autorevoli, vediamo se parlamentare o no”

Per Forza Italia, in vista del voto di domani sui giudici della Consulta, tra Francesco Paolo Sisto e Pierantonio Zanettin la spunterà Andrea Di Porto? “Parliamo di giuristi di altissimo profilo, vediamo se la scelta sarà di eleggere parlamentari o non parlamentari”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di FI, Antonio Tajani a margine di un incontro al Quirinale.

