“Vedendo le immagini dell’inseguimento di Ramy ho provato grande dispiacere per il ragazzo che ha perso la vita. Soprattutto per chi come è me è stato genitore, oggi nonno, possiamo comprende il dolore della famiglia. Dopodiché se non mi fermo allo stop di un posto di blocco di polizia o carabinieri non puoi poi lamentarti se le conseguenze diventano estremamente gravi. Non puoi lamentarti se in un inseguimento corretto, come è stato quello fatto dai carabinieri, purtroppo avviene la disgrazia. Ho apprezzato moltissimo le parole del padre di Ramy e gli sono vicino come padre e nonno, ho apprezzato molto meno la reazione di molta parte della sinistra che non ha gradito e ha approfittato per dare addosso al Governo e agli uomini della polizia. Alla sinistra quando appare davanti una divisa gli viene l’orticaria e impazziscono”. Così l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, a margine della visita alla caserma dei carabinieri Montebello a Milano. “Siamo venuti a portare solidarietà all’Arma dei carabinieri -conclude l’assessore- perché in queste ultime settimane si sono succeduti attacchi estremamente pericolosi, così come abbiamo fatto giorni fa in Questura. Oggi ci siamo complimentati con alcuni carabinieri che si sono contraddistinti negli ultimi mesi per atti di eroismo avendo salvato alcune persone in estremo e grave pericolo”.

