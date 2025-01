Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha aperto ironicamente la conferenza stampa tenuta a Palazzo Santa Lucia all’indomani dell’annuncio del Governo di impugnare la legge regionale sul terzo mandato: “Non posso non cominciare confessando che ho veramente un sentimento di grande orgoglio per l’attenzione che mi è stata dedicata. Il governo ha deciso ieri di impugnare la legge della Regione Campania, pensare che il presidente del Consiglio Meloni in questo quadro internazionale tormentato, di guerre, tragedie, abbia voluto trovare il tempo per interessarsi della legge della Campania è un motivo di orgoglio per noi”, ha detto De Luca ai giornalisti. “Godere dell’attenzione di un presidente che ha familiarità con i potenti del mondo, Trump, Musk, Milei, Orban, Lollobrigida, Donzelli…”, la battuta ironica del governatore ha scatenato una risata in aula. “Avere l’attenzione di questo mondo è un motivo di grande soddisfazione. Mi rimane qualche dubbio sui valori della coerenza, in modo particolare rispetto ai rapporti con Musk”, ha concluso De Luca.

