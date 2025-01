La domanda alla premier sulla nuova serie su Benito Mussolini durante l'incontro di inizio anno con la stampa

Giorgia Meloni vedrà la serie Sky ‘M Il figlio del secolo’ su Benito Mussolini? La domanda è stata fatta alla presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di inizio anno. E Meloni ha risposto: “Non vedo una serie televisiva e purtroppo non riesco a leggere un libro che non sia il Pnrr da più di due anni. Un giorno me le guarderò volentieri tutte queste serie tv, tornerò a fare cose che fanno gli umani che attualmente a me non sono tragicamente consentite. E mi mancano, devo dire”.

La premier poi si è corretta: “Una serie televisiva in questi due anni l’ho vista, è ‘Per Elisa’ su Elisa Claps, tra l’altro l’ho trovata bellissima. E’ l’unica serie che sono riuscita a vedere”.

