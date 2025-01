Maurizio Gasparri attacca la Procura di Roma che, per il senatore di Forza Italia, non ha mai voluto scoprire i responsabili della strage di Acca Larentia del 7 gennaio 1978 a Roma. “Si apriranno sicuramente le polemiche per le commemorazioni di Acca Larentia. Io personalmente ho conosciuto quei tre ragazzi uccisi, due dai comunisti, Francesco Ciavatta e Franco Bigonzetti, e l’altro ucciso negli scontri a fuoco con le forze dell’ordine che seguirono in quella giornata drammatica, Stefano Recchioni. Mi chiedo come mai questi tre ragazzi non hanno mai avuto la possibilità di vedere un nome dei loro assassini. La Procura di Roma è stata inerte e vile per decenni. È un’accusa che faccio al procuratore della Repubblica, poi discuteremo dei riti, ma mi faccio una domanda: perché la Procura di Roma non ha mai voluto scoprire chi sono i responsabili? Per viltà? Per incapacità? Il procuratore capo Lo Voi alzi le terga“, le parole del capogruppo azzurro al Senato Maurizio Gasparri fuori da Palazzo Madama sulla strage di Acca Larentia di cui ricorre oggi l’anniversario. “Si sa che le armi dei responsabili poi transitarono nelle Brigate Rosse. Si poteva risalire ai gruppi della estrema sinistra di Roma Sud, di cui molti libri e articoli di giornale hanno fatto i nomi. Ma il procuratore Lo Voi che ca**o fa rispetto a questa vicenda? Lo dico alterato perché la viltà della Procura di Roma è la vera pagina di vergogna sulla strage di Acca Larentia” ha aggiunto l’ex ministro.

