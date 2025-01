Nella vicenda che si è abbattuta come un ciclone sulla politica sarda si profila dunque anche un aspetto penale

L’ordinanza-ingiunzione con cui il collegio di garanzia elettorale regionale della corte d’appello di Cagliari ha dichiarato decaduta la 5 stelle Alessandra Todde dalla carica di consigliere regionale e di conseguenza da quella di presidente della regione è stata già trasmessa alla procura della Repubblica. L’ipotesi al vaglio del procuratore Rodolfo Sabelli, non ancora ufficializzata, sarebbe quella di falso per una fattura da 153 euro mai depositata e per alcune dichiarazioni sulla provenienza dei fondi elettorali in seguito rettificate dalla stessa Todde nella memoria difensiva depositata il 3 dicembre. Nella vicenda che si è abbattuta come un ciclone sulla politica sarda, e che rischia di rimandare i sardi alle urne nel giro di pochi mesi, si profila dunque anche un aspetto penale.

