Foto da Facebook

Lo storico militante pentastellato è morto a 82 anni nella notte

È morto stanotte all’età di 82 anni Francesco Castiello, senatore del Movimento 5 Stelle. A darne notizia sono la coordinatrice provinciale del M5S di Salerno, Virginia Villani, e il coordinatore regionale per la Campania del M5S Salvatore Micillo.

Castiello, 82 anni, nato e residente a Vallo della Lucania (Salerno), era al suo secondo mandato consecutivo al Senato, eletto nel collegio uninominale Campania 11 – Battipaglia. Castiello era membro della Commissione Cultura e della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

La Russa: “Sincero e profondo dolore”

“Ho appreso con sincero e profondo dolore della scomparsa del Senatore Francesco Castiello, professore, avvocato e politico. Da parte mia e del Senato della Repubblica giungano ai suoi cari e al Movimento 5 Stelle le sentite condoglianze”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa sui social.

Deputati M5S: “Perdiamo un pezzo di storia e un amico”

“Non troviamo le parole per esprimere il nostro dolore per la scomparsa di Francesco Castiello. Con lui, perdiamo un pezzo della nostra storia e un amico di grande intelligenza ed enorme passione. Una persona di spessore, sempre pronta a indicare strade comuni, a risolvere problemi, a battersi per un Paese migliore. Ci mancherà immensamente. Ci stringiamo in un forte abbraccio attorno ai suoi cari”. Lo scrivono in una nota le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata