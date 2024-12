Dopo la sentenza di assoluzione per il caso Open Arms, si rincorrono le voci di un possibile ritorno del leader della Lega a capo del Ministero dell'Interno

Dopo la sentenza di assoluzione per il caso Open Arms, si rincorrono le voci di un possibile ritorno di Matteo Salvini a capo del Viminale. “Al Ministero dell’Interno c’è un amico, una persona che ha la mia amicizia e fiducia come Matteo Piantedosi“, ha detto il leader della Lega a margine di un appuntamento a Milano.

Salvini: “Sto bene dove sto”

“Sicuramente occuparsi della sicurezza e della serenità di milioni di italiani è qualcosa di bello a cui tutti vorrebbero ambire, e se qualcuno in passato poteva dire che Salvini non poteva tornare agli Interni perché c’è un processo in corso per la sua condotta da ministro, adesso questo alibi non c’è più. Però in questo momento sto bene dove sto, parlerò con Giorgia e Antonio perché questo governo è una squadra di amici, per cui vedremo”, ha concluso Salvini.

