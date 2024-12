“Una soddisfazione”, così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha definito la sentenza di assoluzione per il processo Open Arms. “È una soddisfazione, a differenza di quello che la pubblica accusa chiedeva, che il tribunale abbia riconosciuto che ho fatto perfettamente il mio dovere. Essere assolti perché il fatto non sussiste, vuol dire che intellettualoni di sinistra per tre anni hanno scritto sciocchezze sui giornali o raccontato sciocchezze in televisione secondo una sentenza di primo grado di un tribunale della Repubblica. Quindi, è una bellissima giornata”, ha dichiarato Salvini.

