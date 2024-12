La premier sui social: "Ogni passo è stato conquistato con lavoro, passione e fiducia di milioni di italiani"

“Dodici anni fa nasceva Fratelli d’Italia, un progetto che molti consideravano impossibile. Un percorso lungo, a volte tortuoso, ma che con coraggio, dedizione e una visione chiara ci ha portato fino a qui”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Oggi – prosegue – ricordiamo questo anniversario con l’orgoglio di chi sa che ogni passo è stato conquistato con il lavoro, la passione e la fiducia di milioni di italiani. Grazie a tutti coloro che, fin dall’inizio, hanno creduto in noi. E grazie a chi, ogni giorno, continua a riporre in Fratelli d’Italia le proprie speranze per un futuro migliore. Il nostro impegno non si ferma qui: insieme continueremo a costruire una Nazione più forte e giusta. Avanti, sempre insieme”.

FdI, La Russa: “Celebriamo storia di impegno, ora partito protagonista nazione”

“Dodici anni fa nasceva Fratelli d’Italia. Un progetto fortemente voluto per offrire alla Nazione una nuova forza politica fondata su coerenza, identità e visione per il futuro. Un percorso difficile e ambizioso, costruito passo dopo passo assieme a Giorgia Meloni, Guido Crosetto e tanti altri dirigenti e militanti, con dedizione e coraggio e che ha saputo conquistare la fiducia di milioni di italiani. Oggi celebriamo un anniversario, ma anche e soprattutto una storia di impegno che ha portato Fratelli d’Italia a essere protagonista della nostra Nazione”. Lo scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

FdI, Lollobrigida: “C’è chi cerca di ostacolare comunità che non conosce resa”

“A chi c’era quel 21 dicembre 2012. A chi ha condiviso con noi questo straordinario viaggio, credendo in un’Italia forte, autorevole e protagonista nel mondo. A chi ha cercato di ostacolare con ogni mezzo una comunità che non conosce resa, ma vive di amore incondizionato per la Patria. A Fratelli d’Italia, alla nostra storia, che continuerà a scriversi giorno dopo giorno”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, su Facebook a proposito del 12esimo anniversario della nascita di Fratelli d’Italia.

