Il voto finale sul provvedimento è atteso in serata

L’aula della Camera ha confermato la fiducia al governo sulla Manovra 2025 con 211 sì e 117 no. Il voto finale sul provvedimento è atteso in serata, poi passerà al Senato.

Intanto è in corso in Aula l’esame dei restanti articoli, emendamenti e odg presentati alla legge di Bilancio.

Ascani (Pd): “Manovra 2025 pessima e recessiva”

Attacca l’opposizione. “Se la legge di bilancio è la carta di identità di un esecutivo, il programma che delinea un’idea di Paese, non possiamo non riconoscere che la destra al governo è senza visione. Interessata solo al tornaconto di partito e alle proprie battaglie ideologiche e sorda alle richieste e ai bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle imprese”, ha detto Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata dem.

“Tutti, questi ultimi, beffati con false promesse e proclami, mentre la maggioranza con questa manovra recessiva di tagli e mancette mette le mani nelle loro tasche per fare cassa, lasciandoli più soli e abbandonati. Poteva essere un’occasione di collaborazione con le opposizioni per recepire le istanze che provengono dai territori che la premier e i suoi, ormai arroccati nei palazzi del potere, ignorano. Invece è solo un documento vuoto e pessimo”.

Fratoianni: “Manovra 2025 non risponde a problemi veri del Paese”

“L’azione del governo non risponde ai problemi veri del Paese. Alleanza Verdi Sinistra non darà la fiducia a questo governo e alla sua Manovra di bilancio, e questa non è per voi, credo, una sorpresa: la legge di bilancio è un distillato di politica o, almeno, dovrebbe esserlo. È lo strumento con cui un governo, un parlamento, le istituzioni della Repubblica indicano la traiettoria verso cui muovere e immaginano come, attraverso le leve della politica, sia possibile trasformare la realtà che abbiamo di fronte, risolverne i problemi più acuti, curarne le ferite più profonde, trasformare la realtà. E invece voi semplicemente vi barcamenate“, ha detto Nicola Fratoianni di Avs, intervenendo nell’Aula di Montecitorio.

“Questo è un Paese nel quale la maggioranza delle persone non ce la fa. I loro stipendi, le loro pensioni non tengono il passo dell’inflazione da molto tempo. Gli stipendi sono fermi o vanno indietro, la loro capacità reale di inseguire il costo della vita si riduce e la politica è incapace di dare risposte o sceglie di non fare. E nel Paese crescono le diseguaglianze, pochi ricchi stanno accumulando ancor più ricchezze. Ma se uno ha miliardi, non è giusto chiedergli qualcosina, che non lo caccia certo in povertà, per redistribuire quelle risorse e poter investire nel futuro? Oltre a noi nessuno ha il coraggio di dire questo, basterebbe una patrimoniale sulle grandissime ricchezze”, ha aggiunto

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata