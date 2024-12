Il sottosegretario ha spiegato che nella riunione dell'esecutivo si darà anche il via libera a un nuovo decreto per cedere armi all'Ucraina

Il successore di Ernesto Maria Ruffini alla guida dell’Agenzia delle Entrate sarà nominato nel Consiglio dei ministri di lunedì prossimo, 23 dicembre. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, parlando con i cronisti nel Transatlantico del Senato a margine della discussione sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. La riunione dell’esecutivo darà anche via libera al nuovo decreto legge che proroga fino al 31 dicembre 2025 l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, ha detto inoltre Mantovano. “Chi sarà il successore di Ruffini? Dovete chiederlo al ministro dell’Economia e al viceministro con delega alle finanze”, ha spiegato.

“Elezioni giudici mancanti Consulta? Auguro prima possibile”

Il sottosegretario ha anche parlato delle fumate nere da parte del Parlamento in seduta comune per l’elezione di quattro giudici della Corte costituzionale. “Posso solo esprimere l’auspicio che” la nomina “sia il prima possibile”, per ripristinare il collegio a 15, ha detto. “Fare prima del 20 gennaio, data entro la quale la Consulta dovrà pronunciarsi sull’ammissibilità del referendum sull’autonomia differenziata? L’auspicio è quello di fare prima“, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata