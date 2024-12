Il via libera al testo è previsto per venerdì sera alle 22.30

La Manovra approderà in aula alla Camera domani mattina alle 8, verrà posta la questione di fiducia da parte del governo e il via libera al testo è previsto venerdì sera alle 22,30. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo riunita oggi a Montecitorio.

Salvo un eventuale ritorno in commissione del provvedimento – che porterebbe a una revisione dei tempi – al momento l’esame in aula partirà domani con la discussione generale e la questione di fiducia posta dall’esecutivo. Venerdì 20 dicembre, alle ore 11, ci sarà la votazione per appello nominale, con dichiarazioni di voto a partire dalle 9.30. L’esame proseguirà dalle 12.30 alle 20 di venerdì con le votazioni dei restanti articoli, delle proposte emendative e degli odg. Dalle 20 alle 21 è previsto l’esame della Nota di variazioni. Dalle 21 alle 22.30 attese dichiarazioni di voto e votazione finale sul testo.

