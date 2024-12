“Il Bilancio dovrebbe definirsi in settimana. È un bilancio fatto come al solito di lacrime e sangue però stiamo cercando di ottimizzare le risorse”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, a margine di un evento alla Pisana in merito alla discussione del bilancio regionale che ha preso il via nel pomeriggio di martedì 17 dicembre. “Veniamo da una storia politica molto importante dove le cose si fanno, se ci sono risorse si fanno meglio, se non ci sono si faranno lo stesso”, ha aggiunto il presidente. “Penso sia importante riportare l’anima politica all’interno del bilancio. Altrimenti parliamo solo di formule matematiche che penso interessino poco ai cittadini che affrontano problematiche e dobbiamo dare assolutamente risposte”, ha concluso Aurigemma.

