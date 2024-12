I presidenti di Lazio e Basilicata contenti dopo il vertice al Mimit

“Sono state date risposte importanti. Finalmente si è parlato di risposte concrete rispetto alle altre volte. Abbiamo l’opportunità di guardare al futuro con un’attenzione migliore. Da quello che si è detto nel programma passeremo dalle 50 mila alle 150-200mila auto prodotte. Saranno 5 le autovetture prodotte nello stabilimento di Melfi in Basilicata. Bisognerà lavorare molto per la questione dell’indotto. Credo ci siano le condizioni per poter dare delle risposte positive. Credo che con questo nuovo amministratore i danni saranno limitati. Abbiamo prospettive concrete per poter dare risposte concrete ai lavoratori. C’è più fiducia”. Così il governatore della regione Basilicata, Vito Bardi, a termine dell’incontro avvenuto al Mimit tra il governo, Stellantis, sindacati e regioni coinvolte. Gli fa eco il governatore del Lazio Francesco Rocca: “Mi è sembrato un bel segnale. Da un lato la condivisione che il ministro Urso ha voluto sin dall’inizio. Dall’altra questo nuovo atteggiamento di Stellantis che ci ha piacevolmente sorpreso e spiazzato. Anche nei giorni scorsi ha voluto un dialogo con tutte le regioni, un’analisi delle situazioni stabilimento per stabilimento. Il piano sembra andare nella direzione auspicata, di non fare marcia indietro e anzi confermare gli investimenti, guardare a nuovi modelli. Un piano fatto con serietà e investimenti fatti con risorse Stellantis, che è una grande novità visto come si era posta la stessa azienda negli ultimi anni. Anche l’attenzione all’indotto e alla filiera è un altro degli aspetti che è stato sottolineato. Il clima è sicuramente di fiducia e ottimismo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata