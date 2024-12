“Questa edizione di Atreju è stata impeccabile, splendida. Meglio di come me ne occupavo io, dimostra che nessuno è indispensabile, c’è sempre qualcuno che è pronto a sostituirlo. Grazie ad Arianna che tra la nomina di un’astronauta, quella di un ad di una multinazionale, in questa sua foga di dover piazzare amici, parenti e chi non conosce in ogni anfratto dello Stato italiano ha trovato pure il tempo per trovare Atreju. Grazie”. Così, in maniera ironica, la premier e leader di FdI, Giorgia Meloni, intervenendo ad Atreju, la kermesse del partito in corso al Circo Massimo di Roma.

