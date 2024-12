Il presidente argentino, Javier Milei, si è recato a palazzo Chigi per l’incontro in programma con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il vertice tra i due leader è durato poco più di un’ora. La discussione ha costituito l’occasione per ribadire la comune volontà di rafforzare ulteriormente il già solido partenariato bilaterale. Al suo arrivo a Chigi, il presidente sudamericano ha rivolto un saluto alla premier “Como estás mia amiga?” prima di abbracciarla.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata