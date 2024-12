Il coordinatore dei giovani leghisti: "Scelta difficile e ponderata". Resta in campo per la segreteria regionale solo Massimiliano Romeo

Il congresso per la Lega Lombarda, in programma domenica mattina a Milano, avrà un solo candidato: il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo. A poche ore dall’assise, il deputato Luca Toccalini, responsabile dei giovani leghisti, rinuncia alla corsa. “Per la Lega faccio un passo di lato nella corsa alla segreteria della Lombarda. È stata una scelta difficile e ponderata dopo che negli ultimi giorni ho ascoltato i militanti e ho incontrato sia il segretario federale Matteo Salvini che il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo con i quali è stato concordato questo percorso”, spiega Toccalini.

“In vista del congresso di domenica è emersa la volontà di presentarsi ai militanti con una candidatura unitaria, e per questo ritengo saggio un mio passo di lato per contribuire a garantire unità all’interno della Lega Lombarda. Ringrazio tutti i militanti che mi hanno sostenuto: e per tutti loro sarò garante per un congresso che porti rinnovamento e slancio nella Lega Lombarda”, conclude Toccalini.

Salvini: “Grazie a Toccalini, lui e Romeo preziosi per futuri successi”

“Grazie a Luca Toccalini per la scelta di impegno e responsabilità in vista del congresso della Lega Lombarda di domenica che confermerà un partito unito, in crescita e pronto a nuove sfide, con più di 200 sindaci e migliaia di amministratori locali e militanti, che chiedevano scelte unitarie e squadra compatta. Con Luca Toccalini stiamo lavorando per essere sempre più presenti, nelle scuole, nelle università e sui luoghi di lavoro, col nostro movimento della Lega Giovani: a lui affiderò nuove responsabilità di guida in vista del prossimo congresso federale a inizio 2025. Sia lui che Massimiliano Romeo, con cui condivido passione, militanza e impegno da trent’anni, saranno preziosi per i futuri successi della Lega, per il bene della Lombardia e dell’Italia”, ha commentato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

