Secondo il quotidiano americano la leader italiana potrebbe essere il "ponte tra la nuova amministrazione americana e il Vecchio Continente"

“Ha conquistato l’Italia. Ora porta il Trumpismo in Europa”. E’ il titolo dell’editoriale che il New York Times dedica a Giorgia Meloni, considerata il possibile “ponte” tra la nuova Amministrazione Usa e l’Europa. “A meno che Donald Trump non decida di comunicare con gli alleati europei solo nel linguaggio aspro dei dazi, dovrà affrontare la famosa domanda solitamente attribuita a Henry Kissinger: chi chiamo quando voglio parlare con l’Europa?”, si legge nell’editoriale siglato dal corrispondente del Nyt dall’Italia.

Scartando il premier ungherese Viktor Orban, che “guida un piccolo Paese la cui produzione economica è paragonabile a quella del Kansas”, per il Nyt “Trump dovrebbe guardare altrove: a Giorgia Meloni, il primo ministro post-fascista italiano. Secondo le persone a lei vicine, si sta già posizionando per fungere da ponte tra la nuova amministrazione Trump e i leader europei. Dopo aver consolidato con successo il suo governo in Italia, dove ha bilanciato i suoi istinti autoritari con il pragmatismo, Meloni è chiaramente pronta per il suo prossimo compito: portare il trumpismo nel cuore dell’Europa”.

Le stelle si allineano in favore di Meloni

Per il quotidiano Usa, “le stelle sembrano allinearsi” a favore di Meloni (considerata da Politico la persona più potente d’Europa) , che “gestisce la terza economia più grande dell’Eurozona da oltre due anni, un periodo notevolmente lungo per gli standard italiani, e rimane ragionevolmente popolare. Nel frattempo, il continente si è spostato rapidamente a destra. I partiti di estrema destra come quello guidato da Meloni sono ora coinvolti nei governi di sette Paesi dell’Ue e sono in ascesa quasi ovunque, anche in Francia e Germania“. Inoltre, “a livello internazionale, Meloni ha dimostrato di essere un’abile operatrice” e “Meloni sta salendo, mentre i principali leader europei sembrano cadere”.

