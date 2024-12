La riunione del governo è durata circa mezz'ora. Stanziati anche 28 milioni per l'emergenza idrica in Sicilia

Via libera al decreto Milleproroghe da parte del Consiglio dei ministri. Dopo una riunione del governo durata circa mezz’ora, è arrivato l’ok all’annuale decreto che proroga i termini di scadenza di alcune normative. Annullate le multe ai no-vax, estinti i procedimenti in corso, e possibili rimborsi per chi ha pagato. Lo prevede una nuova bozza del decreto Milleproroghe, su cui – viene specificato – sono in corso valutazioni del Mef. Nella bozza si legge che i procedimenti sanzionatori non ancora conclusi “sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate”. Inoltre, i giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, “sono estinti di diritto a spese compensate”. Possibile infine il rimborso delle eventuali somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

Musumeci: “Ok a 28 milioni per deficit idrico Sicilia”

Il Cdm ha anche approvato uno stanziamento di 28 milioni per l’emergenza idrica in Sicilia. “Come anticipato nei giorni scorsi, il Consiglio dei ministri ha appena approvato, su mia proposta, lo stanziamento di 28 milioni e 100 mila euro per la Regione Siciliana. Un’integrazione che si rende necessaria per l’attuazione degli interventi urgenti volti a far fronte al grave deficit idrico in atto nel territorio dell’Isola e per il quale, lo scorso maggio, abbiamo dichiarato lo stato di emergenza di 12 mesi, oltre allo stanziamento di 20 milioni di euro”, ha dichiarato il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci.

