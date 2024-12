“Non si può immaginare il percorso della destra politica senza considerare Fini un caposaldo di questo percorso”, lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenendo in Sala Nassiriya a Palazzo Madama alla presentazione del libro ‘Quella meteora a destra. Fini contro Fini: il caso di Futuro e Libertà ai tempi di Giorgia‘, di Carmelo Briguglio. “Senza Gianfranco, che impersonò quel cambiamento, non ci sarebbe stato il passaggio dalla destra nostalgica, tale era, alla destra moderna europea“. “Non c’è bisogno di ridare dignità a Gianfranco Fini, perché non l’ha mai persa, almeno nella mia considerazione e lui lo sa”, ha concluso La Russa.

