Il presidente del Movimento intervistato a Mattino 5

“Il simbolo è stato registrato addirittura da Luigi Di Maio prima che io arrivassi a nome del MoVimento 5 Stelle, come è giusto che sia”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte intervistato a Mattino 5. “Inoltre per i partiti politici vale l’utilizzazione consolidata del simbolo – aggiunge – e quel simbolo viene utilizzato in modo consolidato dal Movimento 5 Stelle. Quindi non è di Grillo e non è di Conte”.

“Non è che esiste Grillo come depositario di un movimento politico – aggiunge – Grillo non ha capito che ha fondato una forza politica e questo movimento appartiene alla comunità degli scritti, che oggi lo ha rifondato e rigenerato”. “Se la comunità deciderà di cambiare simbolo, lo cambieremo, ma non è una cosa nella disponibilità di Beppe Grillo come persona”.

Beppe Grillo “da un certo punto di vista ha ragione, perché il movimento da lui fondato è morto. Ma non sono morti i valori del Movimento 5 stelle e grazie all’atto riformativo degli scritti ci sono ora nuovi obiettivi politici e strategici per definire nuove sfide che non erano state neanche pensate nel progetto originario, costruito soprattutto per progetti locali, di portata per lo più comunale” ha aggiunto Giuseppe Conte.

