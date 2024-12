“Elkann deve venire in parlamento? Sarebbe dovuto già venire in Parlamento ma con un assegno che ricordi quanti miliardi di euro di denaro pubblico questa azienda ha incassato”. Così il ministro dei Trasporti e segretario della Lega Matteo Salvini a margine dell’Assemblea generale di Alis all’Auditorium della Conciliazione di Roma. “E ci sono ancora prestiti per miliardi, a fronte di quali risultati, quali licenziamenti e casse integrazione. Questa è un’azienda che quando c’è da incassare incassa e scappa e quando c’è da chiedere chiede ai suoi operai. Penso che sia uno dei modi peggiori di fare imprenditoria con i soldi pubblici. E poi leggo di buoni uscita farneticanti, ma non 100 milioni, anche 1 milione sarebbe troppo. Qua c’è gente che dovrebbe restituire dei soldi non prenderne”. Rispondendo ai cronisti, il vicepremier ha aggiunto: “Se ha ragione Landini sulla necessità di convocare un tavolo con i sindacati su Stellantis? Sì, in questo caso sì. Ma il problema più che Tavares e le sue esorbitanti richieste è la proprietà dell’azienda che ormai di italiano ha ben poco”.

