La premier: "Tra massimo due giorni si dimette per assumere incarico che ci renderà orgogliosi come italiani"

“Sono orgogliosissima di quello che Fitto ha fatto come ministro e soprattutto orgogliosa di quello che farà in Europa”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, intervenendo alla firma dell’Accordo di sviluppo e coesione con la Regione Puglia, a Bari.

“Voglio ringraziare il ministro Raffaele Fitto, oggi è il 21esimo accordo di coesione, l’ultimo, in un giro che ci ha portato su tutto il territorio nazionale, ed è l’ultima iniziativa pubblica che farò con lui come ministro”, ha spiegato Meloni, che ha sottolineato che la Puglia deve essere orgogliosa di avere Fitto in uno dei ruoli più importanti in Europa

Meloni, Fitto tra massimo due giorni si dimette

“Tra massimo due giorni Raffaele Fitto dovrà rassegnare le dimissioni per assumere un incarico che deve renderci orgogliosi come italiani, tutti”, ha continuato Meloni.

Vicepresidenza esecutiva consente coordinamento materie importanti per noi

“Fitto gestirà deleghe strategiche per l’Italia, con un portafogli da circa 400 miliardi per i fondi di coesione e farà parte della Commissione che dovrà programmare i prossimi anni. Con Dombrovskis avrà anche la delega al Pnrr, ulteriori 600 miliardi, complessivamente gestirà mille miliardi di euro, parliamo di una vicepresidenza esecutiva che consente il coordinamento di materie ugualmente molto importanti per noi, l’agricoltura, la pesca, l’economia del mare, il turismo, i trasporti”.

