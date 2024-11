Cos’è successo in maggioranza per il Dl fiscale? “Cose parlamentari”. Lo ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo alle domande dei cronisti in uscita dal Senato. “Necessità di abbassare i toni dopo lo scontro sul Dl fiscale? Io ho i miei toni“. “Esiste il mercato e le leggi che regolano il mercato. Poi esiste una legge, che non ho scritto io, che è il Golden Power e che il governo valuterà”, è invece il commento sulla questione UniCredit. Infine, una domanda anche sul caso Malagò, che ha dichiarato di avere ‘nemici nel governo’ in riferimento alla fine del suo mandato a capo del CONI: “C’è un ministro dello sport che fa la politica sportiva in nome del governo che si chiama Andrea Abodi. Chiedete a lui”.

