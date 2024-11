Fondata dai contestatori che gridarono contro l'ex presidente del Consiglio all'assemblea dello scorso weekend

Mentre il Movimento 5 stelle prepara la nuova votazione sulle modifiche statutarie, che si terrà dal 5 all’8 dicembre, nasce un’associazione dai ‘contestatori’ che in apertura dell’assemblea del weekend scorso hanno gridato in platea contro il presidente Giuseppe Conte: si chiama ‘Figli delle Stelle’. “In seguito all’intenso percorso culminato lo scorso week-end, noi Figli delle stelle abbiamo deciso di dare vita a una nuova esperienza sociale per rendere onore ai temi e ai principi che ci hanno accomunato”, scrivono in una nota i promotori. “Pieni di speranza annunciamo con soddisfazione la nascita dell’associazione del Terzo settore ‘Figli delle stelle ODV’. La nostra missione sarà quella di promuovere la partecipazione alla vita democratica e culturale del Paese in particolare tra i giovani”, si legge ancora. “Vogliamo coinvolgere sempre più la cittadinanza in attività e progetti tesi a sviluppare un senso critico e un’attenzione alle idee nel solco del pensiero di Gianroberto Casaleggio“, prosegue ancora la nota, nella quale però non ci sono riferimenti alla figura di Beppe Grillo, la cui immagine pure compariva, insieme a quella di Casaleggio, sulle t-shirt che indossavano gli attivisti sabato durante la contestazione.

“Contro visioni carrieristiche e individualistiche della cosa pubblica”

“Noi ci poniamo come obiettivo quello di incentivare e incoraggiare l’avvio e lo sviluppo della partecipazione democratica e della tutela dei diritti umani, civili e politici nel territorio nazionale. L’Associazione intende promuovere tutte le forme di cittadinanza attiva e impegno sociale che ripudiano il mantenimento di cariche politiche a lungo termine, ponendo quale condizione irrinunciabile il ricambio generazionale e di personale nelle rappresentanze della collettività, a tutela dell’interesse delle comunità ed in contrasto con ogni visione carrieristica, individualistica e clientelare della gestione della cosa pubblica”, prosegue la nota. “L’Associazione Figli delle stelle riconosce che le idee e i progetti per una politica sana e costruttiva possano essere individuabili in diverse correnti ideologiche – prosegue la nota – e vuole essere testimone della possibilità di realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata