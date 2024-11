“Il servizio civile è un’intuizione nata in passato. Non intendo rivendicarne il merito in termini personali, poiché fu un lombardo, Marcora, a introdurre l’obiezione di coscienza. Successivamente, il servizio civile si è evoluto, e nel 2001 è stata approvata una normativa che ne ha esteso l’applicazione anche all’agricoltura, pur non essendo mai stata attuata. Questo non significa lavorare nei campi, ma valorizzare i nostri prodotti e raccontare esperienze che molti giovani già intraprendono volontariamente. In base alla legge istitutiva del servizio civile, svolgere questa attività ‘al servizio della patria’ permette di approfondire la conoscenza del settore, ottenere un piccolo rimborso spese e accedere a vantaggi come quote riservate nei concorsi pubblici, offrendo così un’opportunità in più”. Così il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste nel governo Meloni, Francesco Lollobrigida, ha risposto alla domanda sulla possibilità di istituire il servizio civile anche in agricoltura, parlando a margine della serata di presentazione delle Guide de L’Espresso al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

