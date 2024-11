I sostituti procuratori generali della Cassazione, Simone Perrelli e Luigi Cuomo lo scorso 14 novembre avevano chiesto per il magistrato della Dda di Milano la sanzione più grave

La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha sanzionato con la ‘censura’ il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, per la consegna a Piercamillo Davigo dei verbali segreti dell’ex legale esterno dell’Eni, Piero Amara, resi a lui e alla collega Laura Pedio fra dicembre 2019 e gennaio 2020 sull’esistenza di una presunta ‘Loggia Ungheria‘.

Il ‘tribunale delle toghe‘ ha assolto Storari, assistito dall’avvocato Paolo Della Sala, per alcuni dei capi d’imputazione contestati e lo ha condannato in particolare per le ‘modalità formali’ con cui nell’aprile 2020 ha consegnato i verbali word su una chiavetta usb nella casa milanese dell’allora consigliere del Csm lamentando “inerzie investigative”, ritardi e il “muro di gomma” eretto dai colleghi in Procura a svolgere indagini rapide per accertare l’esistenza dell’associazione segreta in grado di orientare le nomine del Csm e il potere romano.

I sostituti procuratori generali della Cassazione, Simone Perrelli e Luigi Cuomo, lo scorso 14 novembre avevano chiesto per il magistrato della Dda di Milano la sanzione più grave della perdita di un anno di anzianità. Nel penale Storari è stato assolto in via definitiva dell’accusa di rivelazione di segreto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata