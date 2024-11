Una riunione dell'ufficio di presidenza ha fatto il quadro sugli emendamenti da mettere ai voti

Sono stati sospesi i lavori della commissione Bilancio del Senato, che avrebbe dovuto cominciare a votare gli emendamenti al decreto fiscale (il dl Fisco). Secondo quanto riferiscono i senatori dell’opposizione le votazioni non inizieranno prima del Cdm, poiché “al vertice di ieri non è stata trovato nessuna soluzione” su temi divisivi, a partire dal taglio del canone Rai, proposto da un emendamento della Lega che vede fermamente contraria Forza Italia.

Una riunione dell’ufficio di presidenza ha fatto il quadro sugli emendamenti da mettere ai voti. “Abbiamo chiesto ulteriori sforzi parlamentari. Ci sono delle ottime proposte che trovano la condivisione di tutto il fronte della maggioranza. Lavoreremo su quello”, ha sottolineato il senatore azzurro Dario Damiani che è uno dei relatori del dl Fiscale. “Ieri è emerso chiaramente dal vertice che il canone Rai è un tema divisivo, ed è stato chiesto che i temi divisivi vengano accantonati. Se abbassi il canone, sempre dai cittadini devi prendere 430 milioni”, ha sottolineato. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani portare in Consiglio dei ministri le istanze.

FI ha chiesto alla Lega di ritirare l’emendamento sul canone Rai

“Il canone Rai è un tema divisivo, è stato sancito dal vertice di ieri. Ci sono tante ottime proposte che trovano condivisione di tutta la maggioranza, lavoreremo su quello”. Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani, in una pausa dei lavori della commissione Bilancio del Senato, in riferimento all’emendamento della Lega al dl Fiscale che chiede di prorogare anche per il prossimo anno il taglio del canone Rai da 90 a 70 euro.

“Il ritiro credo sia la soluzione”, ha detto Damiani, rispondendo a chi gli chiedeva se da Forza Italia c’è un invito al ritiro dell’emendamento, “è un tema divisivo, meglio metterlo da parte”. “Continuiamo a manifestare la nostra contrarietà”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata