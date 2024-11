Il fondatore del Movimento posta l'immagine del "sasso dove posava il capo il serafico padre San Francesco"

“Da francescani a gesuiti”. Lo scrive Beppe Grillo in uno ‘stato’ whatsapp, visionato da LaPresse. Il fondatore del Movimento 5 Stelle posta l’immagine del “sasso dove posava il capo il serafico padre San Francesco”, come recita la targa che sovrasta la reliquia conservata nella chiesa di San Francesco a Ripa, a Roma. Le parole di Grillo sembrerebbero prendere atto dell’avvenuta trasformazione del Movimento, che avrebbe perso la sua ispirazione ‘francescana’ e ribelle per diventare, con Giuseppe Conte, un partito ‘regolare’ come gli altri.

Grillo pubblica il nuvo ‘stato’ su whatsapp mentre a Roma, al palazzo dei Congressi, è in corso l’assemblea costituente del Movimento 5 Stelle ‘Nova’. Alle 15 si chiuderà la consultazione on line degli iscritti chiamati a esprimersi su una ventina di quesiti che dovrebbero rivoluzionare il Movimento, a cominciare dal ruolo del garante (che potrebbe essere eliminato), alla regola dei due mandati alle alleanze.

Come riporta anche il vocabolario Treccani, il termina gesuita viene spesso utilizzato, in maniera spregiativa, anche per indicare una “persona finta, ipocrita“.

