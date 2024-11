“A Milano vogliamo vincere, ma non parto dai nomi come fanno altri. Parto dal progetto. Stiamo girando quartiere per quartiere e stiamo preparando le liste e il programma. Il nome del sindaco non arriva sicuramente con due anni di anticipo”. Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, a margine degli Stati Generali della Sanità della Lega a Milano. “La Lega sta lavorando per vincere perché come centrodestra ci dobbiamo scusare con i milanesi per gli errori commessi in passato. Sala non ha più la voglia, la spinta e lo stimolo per fare appieno il sindaco di Milano che è una città straordinaria e ci aspettano sfide incredibili“, ha aggiunto. A chi gli chiedeva se sia meglio un profilo politico o tecnico, il vicepremier ha risposto: “Voglio che sia una persona valida che può vincere. Ho qualche idea sia per un politico che per un tecnico, ma non ve la dico oggi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata