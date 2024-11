“Non devo fare chiarezza, io devo semplicemente ribadire che non voglio dare tregua alla mafia. O, dato che siamo a Napoli, che non voglio dare tregua alla camorra. Per farmi comprendere da tutti, non voglio dare tregua alla criminalità organizzata”. Così Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, a Napoli al convegno Uspp su ‘Carcere e criminalità 4.0’, rispondendo a margine a una domanda sulle sue parole pronunciate alla presentazione della nuova vettura della polizia penitenziaria per il trasporto dei detenuti in regime di 41bis. “Mia moglie, quando mio figlio dice che non vuole finire i compiti e vuole vedere la tv o guardare il tablet – ha aggiunto Delmastro – gli dice ‘non ti lascio respirare finché non finisci i compiti‘. Non ho mai pensato che mia moglie volesse asfissiare mio figlio. E se quella frase avesse un senso letterale dovremmo desumere che in Italia uno compra le macchine asfissianti? Dietro quei vetri ci sono i mafiosi al 41bis. Andrea del Mastro non vuole lasciare tregua ai mafiosi. Tradotto: non vuole lasciare respirare i mafiosi”.

