“Raffaele Fitto è stato confermato nel ruolo di Vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Quest’importante incarico attribuito al Commissario designato dall’Italia è una vittoria di tutti gli italiani, non del Governo o di una forza politica. Abbiamo ottenuto un portafoglio di peso e il coordinamento di deleghe strategiche per la nostra Nazione e per l’Europa intera, come l’agricoltura, la pesca, l’economia del mare, i trasporti e il turismo. Questa indicazione è la conferma di una ritrovata centralità dell’Italia in ambito europeo, all’altezza del nostro ruolo come Stato fondatore della UE, seconda manifattura d’Europa e terza economia del Continente”. Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in in post su X.

Tajani: “Buon lavoro a Fitto, premiato impegno italiano”

“Bene il via libera del Parlamento Europeo alla Commissione Von der Leyen. Premiato l’impegno italiano e dell’EPP per evitare ritardi e garantire stabilità. Buon lavoro al Vice Presidente Esecutivo Raffaele Fitto che saprà valorizzare al meglio il contributo dell’Italia nella governance europea”. Questo il commento su X del vicepremier Antonio

Crosetto: “Auguri a Fitto, ci mancheranno sua saggezza e preparazione”

Sempre su X si è espresso il ministro della Difesa Guido Crosetto. “Un grande abbraccio ed i miei migliori auguri di buon lavoro a Raffaele Fitto. Sono certo che saprà lavorare egregiamente per l’Italia e l’UE. Ci mancheranno la tua saggezza e la tua preparazione, Raffaele”, ha commentato il ministro.

