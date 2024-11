Il gioco di parole del presidente del Senato, arrivato tardi alla presentazione della mostra dei quadri di Fanfani al Senato per via dell'aereo in ritardo

Tempi ristretti per la presentazione della mostra dei quadri di Amintore Fanfani al Senato, per l’arrivo in lieve ritardo del presidente Ignazio La Russa, che ha spiegato: “È colpa mia, sia pure in concorso con Ita, si chiama così adesso l’Alitalia, no? Sarebbe ‘Ite’ più che altro. Questa mattina sono partito per andare a Milano, sono tornato perché sennò Casini mi picchiava e quindi dovevo essere obbligatoriamente presente, ma tra andata e ritorno ho accumulato tre ore di ritardo. Scusate, cerco di farmi perdonare con La brevità del mio intervento”.

La Russa ha creato dunque il gioco di parole, un latinismo, per ‘farsi beffe’ dei ritardi di Ita Airways.

