Il ministro dell'Interno ha presentato la campagna #NessunaScusa contro la violenza di genere: "Non basta inasprire pene, serve cambio di cultura"

Sono state 51 le donne uccise dal partner o dall’ex partner in Italia dall’inizio del 2024 fino al 3 novembre scorso. Sono i dati del ministero dell’Interno sui femminicidi in Italia, rivelati dal ministro Matteo Piantedosi intervenendo all’Università Luiss in occasione della presentazione della campagna Onu #NessunaScusa in vista della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. “Dall’1 gennaio al 3 novembre di quest’anno, in Italia, sono stati registrati 263 omicidi: 96 vittime erano donne, 82 uccise in contesti familiari o affettivi e 51 per mano del partner o dell’ex partner“, ha detto il titolare del Viminale. In questa direzione, ha aggiunto il ministro, “anche il nostro Paese si deve fare promotore di un messaggio inequivocabile e coraggioso: la violenza sulle donne continua ad essere un’emergenza da contrastare con ogni possibile soluzione”.

A ottobre 46 arresti grazie a braccialetti elettronici

Il ministro dell’Interno ha sottolineato anche l’importanza dello strumento del braccialetto elettronico per consentire di evitare che i casi di violenza sulle donne si verifichino e per assicurare che i responsabili siano arrestati. “Il ricorso al braccialetto elettronico nel solo mese di ottobre ha consentito l’arresto di 46 persone, di cui l’ultimo proprio la notte scorsa”, ha detto Piantedosi.

“Non basta inasprire le pene, serve un cambio di cultura”

“La violenza sulle donne è una delle sfide sociali più complesse e radicate, una sfida che non può essere affrontata solo con le parole, ma che necessita di azioni concrete, misure stringenti e una forte volontà collettiva di cambiamento“, ha proseguito il titolare del Viminale. “Cambiamento che è prima di tutto culturale. Non basta inasprire le pene o ampliare i poteri delle autorità se non interveniamo alla radice del problema: la cultura del rispetto“, ha aggiunto.

