La deputata di Forza Italia nella bufera dopo il post su X

Bufera su Rita dalla Chiesa per il post pubblicato su X dopo la vittoria del centrosinistra in Emilia Romagna. “Alla prossima alluvione se lo ricorderanno”, ha scritto la deputata di Forza Italia in risposta al post del leghista Claudio Borghi: “In Emilia Romagna già sparita la bassa affluenza. Si sente distintamente preparare la fanfara”. La dichiarazione di Rita dalla Chiesa ha immediatamente scatenato la polemica social con i commenti di alcuni utenti che hanno stigmatizzato le sue parole.

Sempre via social arriva la precisazione: “Ho sofferto moltissimo per l’Emilia durante terremoto e inondazioni. Speravo che con queste elezioni ci potesse essere una riflessione. Molta gente ha perso TUTTO. Perché votare ancora per chi non l’ha protetta, con gli aiuti che erano stati mandati ma non sono stati spesi?”, ha sottolineato la deputata di Forza Italia.

