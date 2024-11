Foto dall'archivio

L'obiettivo è "scendere sotto le 3mila vittime all'anno"

Martedì il nuovo Codice della strada arriverà in Senato per l’approvazione finale. Obiettivo delle nuove norme, come affermato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, è “scendere il prima possibile sotto i 3mila morti“. Salvare vite “è una missione che deve coinvolge tutti, ogni giorno. Chi non c’è più va omaggiato anche e soprattutto con i fatti”, le parole del vicepremier: un ideale reso ancora più urgente dai dati Istat per cui – a fronte di una positiva diminuzione dei decessi – nel 2023 gli incidenti stradali sono aumentati dello 0,4%, riguardando in particolare i giovani.

La fascia tra i 20 e i 24 anni registrando il tasso di mortalità più elevato, pari a 77 unità ogni milione di abitanti. Confarca, confederazione nazionale che rappresenta oltre 2.400 tra scuole guida e studi di consulenza in tutta Italia, auspica che nel testo che emergerà dalla discussione di Palazzo Madama “ci sia la stretta auspicata sull’uso dei telefonini e sull’abuso di alcol”, elementi decisivi “per abbattere il numero di vittime e avvicinarci agli obiettivi prefissati dall’Unione Europea entro l’anno 2030”.

E nella Giornata internazionale per le vittime della strada, lancia un appello tramite il presidente Paolo Colangelo “a una maggiore coscienza quando si è alla guida”.

Nel 2024, secondo l’Istat, i dati però non vanno nella direzione di un miglioramento. Sono infatti state 1.429 le vittime di incidenti stradali nei primi sei mesi dell’anno in corso, il 4% in più del periodo gennaio-giugno 2023. Aumentano anche i numeri degli impatti con lesioni a persone (80.057; +0,9%) e dei feriti (107.643; +0,5%).

Numeri pesanti su cui si è soffermato anche Papa Francesco nel corso dell’Angelus a Piazza San Pietro: “Preghiamo per loro, per i familiari e impegniamoci a prevenire gli incidenti”, le parole del Pontefice. A prendere parola anche i presidenti di Camera e Senato: “E’ importante un impegno costante, da parte di tutti, a tutela della vita”, sottolinea Lorenzo Fontana. “Si metta in campo ogni iniziativa possibile per affrontare questa sfida con efficacia”, afferma invece Ignazio La Russa.

