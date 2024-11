Al numero uno della Farnesina è stata recapitata una lettera da parte di un gruppo pro Palestina

È stata rafforzata la tutela per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, per la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e per il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Lo si apprende da fonti del ministero dell’Interno. Nei giorni scorsi gli esponenti del governo sono stati oggetto di minacce e contestazioni, e in particolare, al numero uno della Farnesina, è stata recapitata una lettera di minacce da un gruppo pro Palestina.

