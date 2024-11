Il presidente del Senato smentisce di aver avuto contatti con il presidente autosospeso di Fondazione Fiera Milano

Il legale della 22enne che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, avvocato Stefano Benvenuto, ha chiesto alla Procura di Milano copia dei tabulati di Enrico Pazzali e di tutti i telefoni intestati alla società Equalize nell’ambito dell’inchiesta sullo spionaggio del 19 maggio 2023, giorno successivo alla presunta violenza che sarebbe avvenuta nella casa milanese del presidente del senato, Ignazio La Russa.

Il legale vuole capire se in quella data risultino contatti tra la seconda carica dello Stato e il presidente autosospeso della Fondazione Fiera Milano con riferimento alle ricerche che, nelle ore successive, vengono eseguite dagli uomini di Pazzali e su sua commissione. “Leonardo sull’intelligence non ha niente?”, chiedeva il manager dopo aver chiesto di verificare i nominativi dei “La Russa”, inclusi alcuni familiari. Da quanto si apprende l’istanza del legale non è ancora arrivata sulla scrivania del pm di Milano, Francesco De Tommasi, che svolge le indagini sui dossier riservati.

La Russa: “Non ho sentito Pazzali, magistratura scopra verità”

“Non ho sentito ovviamente Pazzali“. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine di un evento al palazzo di giustizia di Milano rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se avesse più parlato con il presidente autosospeso di Fondazione Fiera Milano per l’inchiesta sui dossieraggi, Enrico Pazzali, e che il 19 maggio 2023 avrebbe chiesto agli informatici della sua società Equalize di effettuare delle ricerche sui nomi di La Russa e dei figli.

Un “tema” che ora “appartiene alla magistratura – ha detto La Russa – voglio che siano loro a scoprire”. La data della ricerca sui figli di La Russa è di poche ore successiva a una presunta violenza sessuale che una ragazza ha denunciato 40 giorni dopo a carico del figlio della seconda carica dello Stato, Leonardo Apache La Russa, e su cui La Procura di Milano ha un fascicolo d’indagine aperto da quasi un anno e mezzo.

