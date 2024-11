Soddisfazione del Mit: "Una lezione per la sinistra che riduce tutto a scontro giudiziario"

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva, chiesta dal Comune di Milano e altri Comuni dell’hinterland, del provvedimento di intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. “Grande soddisfazione” da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini. “È una lezione per la sinistra che non vince alle elezioni e riduce tutto a materia di scontro giudiziario”, affermano fonti del dicastero di Porta Pia.

Le pronunce

Il Tar ha respinto il ricorso congiunto dei Comuni di Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo, al quale si era poi associato anche quello del Comune di Milano, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Enac, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza dell’11 luglio 2024, con cui il Dirigente dell’ente per l’aviazione civile, competente per la Direzione Territoriale di Milano Malpensa, aveva disposto l’intitolazione dello scalo varesino ‘alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi’. “Ritenuto che non si ravvisa nella domanda cautelare in esame il necessario periculum in mora, stante la mancanza della gravità e dell’irreparabilità del pregiudizio paventato”, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima), “pronunciandosi sull’istanza cautelare, come in epigrafe proposta, la respinge“, si legge nel dispositivo.

Vannacci: “Sinistra da caviale perde anche oggi”

“Il mondo della sinistra al caviale perde anche oggi. Che vergogna, pena e sconforto provo per il Comune di Milano che, evidentemente, non ha problemi più seri da affrontare. Non pensa ai lavoratori, al traffico impazzito grazie alle follie green, al costo della vita e agli affitti esorbitanti, alla delinquenza e criminalità, alle borseggiatrici del metrò, agli scippatori della Stazione Centrale ma dedica tempo, avvocati e denaro per ricorrere contro l’intitolazione di Malpensa a un più volte presidente del Consiglio italiano (Silvio Berlusconi, ndr) nonché famosissimo imprenditore. Se continuate così la destra governerà per i prossimi secoli”. Lo scrive su Facebook il generale Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata