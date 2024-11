“Confermiamo lo sciopero del 29 novembre perché abbiamo illustrato al governo le nostre richieste e il governo ha illustrato le decisioni che ha assunto. Anche se hanno dato disponibilità a discutere della detassazione degli aumenti contrattuali confermano le decisioni assunte. Non c’è da parte del governo una disponibilità a ragionare sul fisco. Sulla sanità abbiamo riconosciuto che questo governo ha messo più soldi di altri ma il rapporto al Pil è sempre quello. Ecco perché abbiamo regalato una calcolatrice perché quella magari è in grado di fare operazioni più complesse rispetto al cellulare della presidente del Consiglio. Non ci sono risposte su fisco e pensioni e non mi pare che il governo abbia dato altre occasioni per discutere”, così il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri a margine del lungo incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi sulla manovra.

