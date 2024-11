Pd: "Con Proietti la regione tornerà accogliente per tutti"

Ultima settimana prima delle elezioni regionali in Umbria di domenica 18 e lunedì 19 novembre. Si affrontano la governatrice uscente Donatella Tesei, sostenuta dal centrodestra, e Stefania Proietti per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle.

Giovedì i leader del centrodestra sul palco per Tesei

L’evento di chiusura della campagna elettorale di Tesei sarà giovedì 14 novembre alle 17 a Perugia, all’Auditorium di San Francesco a Prato. Sul palco ci saranno i leader del centrodestra: la premier Giorgia Meloni, il vicepremier Matteo Salvini, il vicepremier Antonio Tajani e altri.

Pd: “Con Proietti la regione tornerà accogliente per tutti”

La segretaria del Pd Elly Schlein, invece, domenica è stata a Città di Castello (Perugia) insieme all’europarlamentare Stefano Bonaccini a sostegno di Stefania Proietti. Con loro la deputata dem e vicepresidente della Camera, Anna Ascani, che ha dichiarato: “Il 17 e il 18 novembre votando Stefania Proietti l’Umbria può voltare pagina. E tornare a essere una casa accogliente per tutti, soprattutto per chi è più fragile ed è in maggiore difficoltà. Nel programma di Stefania c’è il disegno di una regione più efficiente e attenta ai bisogni delle persone con una sanità pubblica rilanciata, con infrastrutture e trasporti funzionanti e non penalizzati come adesso”. E ha aggiunto: “Una Regione con un’istruzione di qualità diffusa per i giovani e il lavoro dignitoso e sicuro che dia la possibilità di immaginare un progetto di vita in questo territorio. Con la valorizzazione dell’inestimabile patrimonio paesaggistico e culturale rispettosa dell’ambiente e della vita di ogni umbro, sia nelle città che nei borghi. Mandare a casa la destra guidata da Tesei e mobilitarsi per Proietti e i candidati al consiglio regionale, donne e uomini appassionati e competenti, vuol dire mettere gli umbri al centro. Da Città di Castello, una città come la nostra in cui la destra non ha mai vinto, serve un contributo forte per sostenere il cambiamento”.

