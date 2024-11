Lo ha detto il leader di Azione a SjyTg24

Così il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite su SkyTg24 “Il Pd in Emilia Romagna andrà bene perché è terra sua, ha governato per tanto tempo e andrà a votare solo il voto organizzato. Però il voto di opinione non ci va più, le persone che fermi per strada ti dicono che non ci vanno a votare, in primis perché si vota ogni due minuti” e per questo “una delle proposte che faremo in Parlamento è quella di avere un giorno di ‘Election day‘ all’anno. Non è possibile andare a votare ogni minuto… Basta”.

“Questo è un paese che ha una domanda di governo, che viene inevasa e sostituita da una risposta di elezioni, e questo non è più possibile”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata