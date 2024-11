Sottoscritto anche dal capogruppo del Carroccio, Massimiliano Romeo. Taglio a 70 euro anche nel 2025

Rifinanziare il taglio del canone Rai da 90 a 70 euro previsto dalla manovra dello scorso anno. Lo prevede un emendamento della Lega al decreto Fiscale in commissione Bilancio al Senato, del senatore Bergesio e firmato anche dal capogruppo Massimiliano Romeo. L’emendamento aumenta di 430 milioni – cifra corrispondente al fondo stanziato anche lo scorso anno – l’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 1 del decreto, e rintraccia le coperture nella riduzione di ulteriori 60 milioni dal Fondo per il recepimento della normativa europea, mentre il grosso viene reperito aumentando il taglio, già previsto dal decreto, alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito Ue.

