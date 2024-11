L'ex segretario del pd era stato querelato per diffamazione dal generale: "Il fatto non sussiste"

“Apprendo dalla stampa”. Lo scrive sui suoi canali social Pier Luigi Bersani, pubblicando l’immagine di una pagina di quotidiano in cui viene spiegato che è stato assolto “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di aver diffamato Roberto Vannacci, eletto al Parlamento Ue con la Lega, che lo aveva querelato per alcune sue affermazioni nel corso di una Festa dell’Unità nel 2023.

Apprendo dalla stampa. pic.twitter.com/oGXdvCQ2Pa — Pier Luigi Bersani (@pbersani) November 5, 2024

Il 1 settembre, davanti alla platea della Festa dell’Unità di Ravenna, Bersani, parlando del libro di Vannacci “Il mondo al contrario”, aveva chiesto se, essendo possibile “dare dell’anormale a un omosessuale” fosse possibile anche “dare del coglione a un generale”. Per il giudice si era trattato di semplice “ironia”.

